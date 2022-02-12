İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'yaygara' cevabı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yapılan fahiş zam için "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil" demişti.

"Biz vatandaşı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık" diyen Erdoğan’a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

İmamoğlu, "'Faturalarda yaygara çıkarılacak bir şey yok' demeyle bu işlere çözüm bulmamız mümkün değil. Herkes biliyor ki, dün bin TL gelen elektrik faturası şimdi 3 bin TL geliyor” dedi.