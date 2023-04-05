İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Milletin parasını millete veriyorum, sana ne'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Isparta’nın ardından Burdur’u ziyaret etti.

Kalabalığa konuşan İmamoğlu, "Çok başarılı olacağız. Birleşeceğiz, kazanacağız. Kim için? 86 milyon insanımız için kazanacağız. Kazanan, bir avuç insan ya da bir kişi ya da bir parti değil. O dönem bitti. Şimdi kazananlar kulübü, 86 milyon insanımız. Şimdi tam zamanı" ifadelerini kullandı.

BirGün'de yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara para dağıtmasını eleştiren İmamoğlu, “Rahmetli dedem bile, harçlık verirken parayı göstermeden cebimize koyardı. Babam, Allah selametini versin, öyle tembihlemişti ki, ondan başka birinden harçlık alamazdık. Utanırdım. Babaanneciğim gizliden harçlık verirdi bana. Şimdi bakın bu önemli bir şey. Bunu hafife almayın. Elinde bir tomar para. Parayı böyle azarlar gibi dağıtır. Yahu para gösterilmez. Veren el, alan eli görmez. Millete lütufta mı bulunuyoruz?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları anlattı: "Dedim ki, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerimiz, çocuklarını İstanbul'da gezdiremiyor. Bu sosyolojik olarak tespitli. ‘0-4 yaş arası çocuğu olan anneleri, çocuklarıyla birlikte İstanbul'da ücretsiz toplu taşıma vereceğim’ dedim. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, miting alanlarında ne dedi biliyor musunuz? ‘Kimin parasını kime veriyorsun’ dedi. Zannediyor kendi parası. Ben de dedim, ‘Vallahi milletin parasını millete veriyorum, sana ne. Sana ne.’ Şimdi İstanbul'da 350 binin üzerinde anne, o kartı kullanıyor. Peki, ‘Süt dağıtacakmış. Hani, dağıtıyor mu’ diye çıktı açıklamalar yaptı. Doğru. Milyonlarca litre süt dağıttık 200 binin üzerinde çocuğa. Ama biz sütü dağıtırken, Allah’ın kuluna göstermedik. Fark burada.”

100 bin öğretmeni kendilerinin atayacağını belirten İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız, ‘Hemen gelir gelmez düzenleyeceğimiz ilk konulardan birisi 100 bin öğretmenimizi atamaktır’ dedi. Biz, gözü yaşlı öğretmen istemiyoruz. Gözü yaşlı öğretmenin olmadığı yerde, iyi eğitim olur. İyi eğitimin olduğu yerde, gelecek nesil güçlü olur" diye konuştu.