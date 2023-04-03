İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'icraat' yanıtı: 4 yılda onların 25 yılının üstüne çıktık

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, kent genelinde hızlı tarama yöntemiyle durduğu yerde çökme ihtimali olan 318 bina tespit etti. “Yüzde 0 deprem güvenliği” oranına sahip bu binalardan biri olan Kartal Orta Mahalle Ordu Sokak 14 numaradaki 1980 yapımı Akın Apartmanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yıkıldı.

İmamoğlu, göreve gelmelerinin birinci yılında İstanbul'da hızlı tarama sürecini başlattıklarını hatırlatarak, “Bazı semtlerde yüzde 70’e varan insanlar, bizi binalarına sokmadılar. Ve binalarının kontrol edilmesini istemediler. Ama biz, ısrarla bu süreci devam ettirdik. İstanbul'da, bu arkamda gördüğünüz bina gibi, depreme dayanımı yüzde 0 olan, 318 bina tespit ettik. Ve bu 318 binayla ilgili işlem başlattık” dedi.

İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik, "Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar ama şu an hiçbir vaatlerini yerine getiremiyorlar" sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu, gerçekleştirdikleri projeleri sıraladıktan sonra, “Allah'a şükür, ‘100’ demişsek, yüz vaatte bulunmuşsak, Allah şahittir ki ki, en az 75-80’inin hayata geçirdik. Evet; eksiklerimiz olabilir. Ama dördüncü yılımızdayız. İlerleyen yıllarda, bunları da gideririz. Üzüntüm şu: Kendi 25 yıllarıyla, hâlâ benim 4 yılımı bir tutup, eşitliyor ve ona göre yarıştırıyorlar. Bu da güzel bir şey. 4 yılda, onların 25 yılının üstüne çıkan bir kabiliyeti ve çalışkanlığı ortaya koyduk. Ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.