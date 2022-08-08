İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Salondan alkış sesleri yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Mahmutbey İtfaiye İstasyonu'nda yaptığı konuşmada "Nereden nereye" dediği sırada ses tonunu AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a benzetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın haftasonu İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada “Yangın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla söndürüldü" sözlerini anımsatan İmamoğlu "Vallahi de billahi de itfaiye benden bile talimat almıyor onu söyleyeyim" dedi.

İmamoğlu "Ama bir yangın olduğunda talimat diye bir şey olur mu? Nereden nereye geldik? Benzedi de bu ton da ha 'Neredeeen nereye geldik'" diye konuştu.

Bu sözlerin ardından salondan gülüşmeler ve alkış sesleri yükseldi.

İmamoğlu daha fazla itfaiyeciye ihtiyaçları olduğunu, kadrolu itfaiyeci pozisyonunu büyütmek istediklerini söylediği konuşmasında "Taleplerimiz vardı. Bir kısmı onaylandı. Alımlarını yaptık. Yanımda bir kadın, bir erkek çalışanımız var. Hepsi halamın oğlu, halamın kızı elbette değil. Liyakatiyle buraya gelmiş hepsi benim kurumsal akrabam. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.