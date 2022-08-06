İmamoğlu'ndan kendisine teşekkür eden AKP'li belediye başkanına destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘1000 kayıp gün’ söylemine yanıt olarak "Bir avuç insan için 1000 kayıp gün, yani vatandaşlarımız için değil. Vatandaşlarımız için büyük bir kazanım günü. Büyük bir kazanç dönemi. Değil 3 yılı, kendileri için 1000 kayıp günü, 33 yıl geçse, bu acıyı hiç unutamayacaklar" demişti.

AKP'li Türkmen'e destek

AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Istavroz Atık Su Tüneli açılışında "Bu sorunu gideren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" demişti.

Türkmen’in İstavroz Atık Su Tüneli açılışında, kendisine teşekkür etmesi üzerine aldığı tepkilere değinen İmamoğlu şunları söyledi:

“Tabii ki bizden önce başlatılmış, ama durdurmak zorunda kaldıkları bir süreci, ele alıp hızlıca bitirdiğimiz bir başlangıcın ilk anında, o ilçenin Belediye Başkanıyla, hizmet odaklı bir buluşmayla, uzlaşarak, konuşarak, onun önerisiyle, ‘Ya bu çok önemli bir konudur’ diyerek Üsküdar Belediye Başkanı bir tavsiyede bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı da buna, bırakın kulağını tıkamayı, birebir sahiplenmiş. Ve beraber açmışız.

Ne yapmış Belediye Başkanı? Bize teşekkür etmiş. ‘Vay sen niye teşekkür edersin?’ Aslında şunu demek istiyorum: Yapılan adım, akılcı bir adım. Yani sorunu benimle paylaşan, anlamlı bir tavır gösteren, erdemli bir belediye başkanı duruşu. Açılışına gelip hem geçmişteki başlatanlara hem bugün bitirenlere teşekkür etmek, ikinci erdemli adım. O açılışa gelip, Ekrem İmamoğlu’nu belki öncelikli dinlemeye gelen yüzlerce Üsküdarlıya ve Üsküdarlı hemşerilerimize, belki birçoğu benim partimin mensubu olabilir; onlara konuşmak, üçüncü erdemli davranış? Bunu göremeyecek kadar körleşmiş o bir avuç insan, bu tür insanlara perde arkasından Allah bilir neler yapıyor, neler söylüyor. Üzülüyorum. Bizim yolumuz insana saygı, kente özen gösteren herkesin yoluyla birdir. Bakın siyasi ayrımcılıktan, partizanlıktan bu şehirler ve bu ülkeler çok çile çekti, çok sıkıntı çekti. Hala çekiyor. Ekonomi kötüyse, bu ülkede sorun büyümüşse, liyakatsizlik almış başını gitmişse, tamamen o partizanlık duygusu üzerinden oluşan güzergâh bunu bize getirmiştir. Bundan geri dönüşün de tek yolu, partizanlıktan sıyrılmak.”