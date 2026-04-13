İmamoğlu’ndan düzen muhalefetine ‘demokratik mücadele uzlaşısı’ çağrısı: ‘Türkiye bir devlet krizi yaşıyor’

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin çok boyutlu bir krizden geçtiğini belirterek düzen muhalefetine ideolojik farklılıklar gözetmeksizin "demokratik mücadele uzlaşısı" çağrısında bulundu.

"Omuzlarımızda tarihî bir sorumluluk var” ifadesini kullandığı yazılı açıklamasında İmamoğlu, Türkiye’nin “adil seçimlerin, sandık güvenliğinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin doğrudan sınandığı” bir dönemden geçtiğini kaydetti.

“Devletimiz akıl almaz bir krizle karşı karşıya bırakılıyor” diyen İmamoğlu “Yaşadığımız krizin ve tehlikenin mimarları, milletten vazgeçmiş bir şekilde, her karanlık köşede birbirini düşürmenin yolunu arıyor. Türkiye'nin geleceği gölge savaşlarının esiri ediliyor! Gölge savaşlarının yönetmeni olan Erdoğan, milletin ve devletin geleceğini düşünerek değil, gücünü ve koltuğunu korumanın telaşıyla hareket ediyor” diye yazdı.

“Türkiye bir devlet krizi yaşıyor!” diyen İmamoğlu açıklamasının devamında ülkede bir siyaset krizi ve ekonomik kriz yaşandığını dile getirdi.

“Türkiye Cumhuriyeti'ne bir çöküş dönemi yaşatılıyor!” diye yazan İmamoğlu “Bu vatanı canından çok sevdiğine gönülden inandığımız muhalefet partilerinin demokratik mücadele uzlaşısı, milletimizin önemli bir talebi olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti: