İmamoğlu'ndan DİAYDER davası çıkışı: 'Bu vücuda leke yapışmaz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyelerine yardım kartı dağıtması nedeniyle ‘örgüte yardım’dan açılan davanın kararını değerlendirdi.

İmamoğlu "Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları" dedi. Ayrıca, Saltık'ın beraatının seçim öncesi dönemde önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

İmamoğlu, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Bazen yargısız infaz yapma çabası içerisinde olan insanlara sesleniyorum. Neyle yargılandı bu kardeşimiz biliyor musunuz? Bir derneğe verdiği 272 adet 150 liralık yardım kartı üzerinden bu cezaya mahkum edilmeye çalışıldı. Her bir muhtarımıza neredeyse her yıl o kadar kart veriyoruz, yoksullara versin diye. İstanbul’da bine yakın muhtar var. Ortada verdiği dernekle ilgili bir hüküm yok henüz. O dernekle ilgili hüküm olmadığı gibi içeride tutuklu kimse yok. Ama burada birini 15 yıla tutuklamaya çalışıyorsunuz. Olacak iş değil. Yani bu ne biliyor musunuz?"

Saltık'ın beraatının seçim öncesi atılan bir adım olarak görülebileceğini vurgulayan İmamoğlu, "Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları. Yarın Ekrem’e neler diyecekler, Ekrem’in bir kısım yol arkadaşlarına neler diyecekler, neler yakıştıracaklar? İşinize bakın. Buradan sesleniyorum. Kameraya bakarak sesleniyorum. Bu işin başında kim varsa en tepesinden en aşağıya. Bir avuç insan, işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz. Bugünden bunu ifade edeyim. İşinize bakın, iş üretin. Gelin bizimle marifetinizle, işinizle yarışın. Ben daha iyi yapacağım deyin, bunu anlarız. Ama bize leke atarak kazanacağınızı sanıyorsanız 23 Haziran 2019'da yediğiniz 806 bin farklılık demokrasi tokadının daha alası geliyor 2024 31 Mart'ında. Bu kötü yollardan vazgeçin" şeklinde sözlerini noktaladı.