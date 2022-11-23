İmamoğlu'ndan deprem açıklaması: Yarın talimat gelsin, oturalım konuşalım, biz hazırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de katıldığı törende Düzce depremine dair açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bugünü yarını yok. ‘Efendim 2023’te seçim olacak; kim gelecek?’ Gelecek olan belli de... Ama mesele o değil, mesele bugünden o masayı bile konuşabilmek ve kurabilmekte. Deprem; yarın talimat gelsin, kalkalım hep beraber Ankara'ya. Oturalım konuşalım. Biz hazırız" açıklamasında bulundu.

Konuşmasında bu sabaha karşı yaşanan 6,0 büyüklüğündeki Düzce merkezli depreme de dikkati çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugünü yarını yok. ‘Efendim 2023’te seçim olacak; kim gelecek?’ Gelecek olan belli de... Ama mesele o değil, mesele bugünden o masayı bile konuşabilmek ve kurabilmekte. Deprem; yarın talimat gelsin, kalkalım hep beraber Ankara'ya. Oturalım konuşalım. Biz, hazırız. Bu konuda hiç yüksünmeyiz, geri durmayız. Sabah 4’ü 8 geçe ayağa kalktım. Arkadaşlarımla beraber telefonun ucunda meseleyi takip ederken AKOM üzerinden; ‘Acaba bir kaybımız var mı? Acaba bir şey olacak mı’ diye ürkmekten, korkmaktan inanın gerginliğimizle sabahı bulduk. O bakımdan sizlerden istirhamımız, isteğimiz; lütfen bütün kamuoyu olarak, bu sürece duyarlı olmak ve bu sürecin çözümünün hepimizde olduğunu unutmamak.

'Tek başına çözülecek iş değil'

Yani ‘Tek başına ben çözeceğim’ diyorsa bir bakanlık; yok, çözemezsin kardeşim. Çözemedin zaten. ‘Tek başına Büyükşehir Belediyesi ben çözeceğim’ diyorsa; çözemezsin kardeşim. Büyük bir mesele çünkü. Rakamları söylemiyorum yani. Bugün İstanbul'da 150 bine yakın, acilen ele alınması gereken bina var. Daire demiyorum; bina var. Bunlar ölçülmüş, edilmiş işler. Kesinlikle sağduyulu olacağız her konuda. Umutlu olacağız. Akıldan ve bilimden uzaklaşmayacağız. Liyakatli ekiplerle süreci yöneteceğiz. Ve bu tür işleri hep birlikte cesaretle birlikte başaracağız. Cesaretin ve iyimserliğin önünde hiçbir şey duramaz. Hep beraber başaracağız. Çok güzel günleri, hep birlikte göreceğiz."