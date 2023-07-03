İmamoğlu'ndan 'değişime davet' manifestosu hazırlığı

CHP'de kurultay süreci devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanlığına devam etmesini istediği yönünde sinyaller verdiği Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir hamleye hazırlandığı belirtiliyor.

HaberTürk'ün haberine göre İmamoğlu kamuoyunun önüne 'Değişime Davet' adlı bir manifesto ile çıkacak.

Manifestoda seçim yenilgisi ve sonuçlarının "net bir şekilde" ortaya konacağı, değişimin nedenlerinin tek tek anlatılacağı öne sürüldü.

Buna göre ayrıca bir de internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde CHP'liler, vatandaşlar, akademisyenler, uzmanlar, kanaat önderlerinin "değişim" ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşabileceği kaydedildi.

Öte yandan "değişim" isteyen bir diğer isim olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yürüyüşüne bugün başlıyor.