İmamoğlu'ndan da Akşener'e 'Eski dost, düşman olmaz' çıkışı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "İstanbul'da ve Ankara'da aday çıkaracağız" açıklamasına yanıt verdi.

"Eski dost düşman olmaz" diyen İmamoğlu, "Bugün de aynı yerdeyiz. Peki şimdi ne yapacağız, ne yapmalıyız? Önce kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İYİP'in ittifak teklifine reddetmesine 'eski dosttan düşman olmaz' demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Kurtköy Sosyal Merkez İnşaatı Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'Dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar'

“Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kâseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki, şimdi ne yapacağız, ne yapmalıyız? Elbette burası önemli. Bir kere şunu söyleyeyim: Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim -Allah'ın bir lütfu- vallahi kötü sözleri kulağım hiç duymuyor. Herkese tavsiye ederim. İftiralara gözümüzü, kulağımızı kapatacağız. Çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Hiç umurumuzda değil.

'Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız'

Bu toplumun her kesiminden övgü alan hizmetlerimiz, büyüdükçe büyüyor. Buradan yol arkadaşlarıma da duyuruyorum: Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, bizi gördüler mi mutlu olacaklar? Çünkü güler yüzlü yöneticiler görecekler. Eli sıcak, yüreği sıcak yöneticiler görecekler. Bize alıştılar. Kötü söz söyleyen, parmağını dik dik sallayan, yüzü asık yöneticilere daimi olarak güle güle demeye devam edecekler. Onlara fırsat vermeyecekler."