İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Anket tuzağına düşmeyelim. Bu ülke her akşam cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Bence gerçek konulardan bizi uzak tutuyorlar. Aslında konular zamlar. 6'lı masa dimdik ayakta durmalı. Aday olma meselesi detay benim için'' dedi.

Halk TV'de canlı yayına konuk olan İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

İBB'NİN METRO ADIMLARI

İstanbul metro açısından fukara bir kent durumunda aslında. Yani baktığınızda 16 milyon nüfusu olan bir kentin 230 kilometrelik bir raylı sisteme sahip olması fukara bir durumdur. Metro meselesi ciddiye alınmalı. 10 tane metro hattı, 12 tane metro hattına ihale yapılıyor. Toplam uzunluğu 141 kilometre.

Bunun 7 tanesini 2017'de o dönemin belediye başkanı durduruyor. Üç hattın da ödeneği bittiği için durduruluyor. Biz Alibeyköy-Eminönü hattında yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını hizmete açtık. Alibeyköy-Eminönü hattının Cibali'ye kadar olan kısmını hizmete açtık.

Yapılmamış metroya yapılmışın 2 katı kadar para ödenmiş şekilde devraldık. Metro yapacağız diyorlar daha aracın siparişi verilmemiş, tasarımı yapılmamış. İstanbul'u bir düzene kavuşturduk.

'Çökme işinden anlamam'

Biz öz kaynak ile süreci yönetiyoruz. Hem iş görerek hem sistemi kurtararak süreci nasıl bitirdiğimizin incelenmesini isterim. Çökme işinden anlamam. Sayın Cumhurbaşkanı çökme lafını çok kullanıyor. Bilen kullanır diye düşünüyorum.

Yanlışını düzelteyim, çöktü dediği proje bahsettiği proje değil. Bizden önce başlamış ama yüzde 75'ini biz tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim projem dediği proje Dalan döneminde başlıyor, Sözen döneminde devam ediyor. Erdoğan 4 yılda bitiriyor.

'TOGG açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim'

Togg açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim. Benim taahhüdüm de var, tarihi yarımadayı karbon salınımı sıfır hale getirmek istiyoruz. Burada kullanmak istediğimiz hizmet araçlarını Togg'dan almak istiyoruz diye başvurumuzu yapıyoruz. Togg'un yetkilisiyle bunu görüşmek istedim ama benimle henüz irtibat kurmadılar.

'Maliyet artışlarını yansıtmamaya gayret ediyoruz'

Enerji fiyatları özellikle elektrikle ilgili fiyat artışı, yakıtla ilgili artış. Şu anda İBB toplu taşımayı sübvansiyon rakamı 11 milyar liraya ulaştı. İSKİ'nin doğalgaz giderleri su gelirlerinin yüzde 2'siydi, bugün yüzde 8.

Metronun enerji tüketimi elektrik, öyle faturalar ödüyoruz ki, 750 milyona çıktı İSKİ'nin bir aylık faturası. Mazotun artışını söylemeyeyim zaten biliyorsunuz. Taksiyi ne için bulamıyoruz? Çünkü İstanbul'da yeterince taksi yok. Taksici zarar ediyor, yakıtı zamlandı. Türkiye'nin meselesi, gelir dağılımı meselesi. Gider artışlarını kurumların başına yığarsanız o kurumlar çöker.

İETT'nin akaryakıt giderleri toplam yolcu giderlerini aştı. 11 milyara doğru giden bir sübvansiyonla karşı karşıyayız. Zam kaçınılmaz. Sayın Erdoğan dedi ya 'Faiz sebep enflasyon sonuç.' Şimdi zam dediğiniz şey sonuçtur. Gelen maliyet artışlarını yansıtmamaya gayret ediyoruz. Kur farkının getirdiği maliyetler... Bütün bu sorunlar bizim zam yapmamıza sebep oluyor. Bu yılın sonuna kadar ekmeğe zam yapmayacağız dedik.

'Adayımız kim diye merak etmesi bizi ilgilendirmiyor'

Anket tuzağına düşmeyelim. Bu ülke her akşam cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Bence gerçek konulardan bizi uzak tutuyorlar. Aslında konular zamlar. Bu ülkenin yüzde 75'i eğitimden rahatsız. Alt gelir grubu fakirleşiyor, üst gelir grubu zenginleşiyor.

Kendi yalanlarını kapatmak için bizi tartıştırıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kim, sana ne! İktidara söylüyorum. Biz süreç yönetiyoruz, ben sürecin bir parçasıyım İstanbul'daki icratlerimi sürecin en güçlü parçasıyım. İstanbul'da kazanırsanız Türkiye'de kazanırsınız diyoruz. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim, kurulduğundan beri. Bugünün iktidarı neyi kapatmak istiyor, adayı tartıştırarak...

Bütün gerçekleştiremedikleri hedeflerinden uzak tutmak için aday kim... Bu altılı masanın işi, halkıyla beraber düşünüp taşınıp karar verecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim adayımız kim diye merak etmesi bizi ilgilendirmiyor biz işimize bakıyoruz. Altılı masa dimdik ayakta durmak zorunda. Aday olma meselesi detay benim için.

'Bu mesele bir yargı meselesi değil'

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve 11 Kasım'da görülecek duruşmaya ilişkin de konuşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Bu konuda özel araştırmalar, çalışmalar yapıldı. Bu mesele bir yargı meselesi değil. Birisi kötü bir şey yapmış, suçu üzerinden bir yargılama süreci değil. Hatırlayalım lütfen. Seçimden sonra belediye başkanları Strazburg'a gidildi. Belediye başkanlarının çağrılma nedeni tartışmalar yapılacağı oturum. Daha da önemlisi konseye yazı yazıp gelin bizim yerel seçimleri izleyin diyen hükümet. Biz de seçimden sonra gidiyoruz, bir çok konuyu içeren bir konuşma yapıyorum. Ben Avrupa'dan döndüm. Zat-ı muhterem bana sen bizi nasıl yurt dışına şikayet edersin ahmak dedi. Ben de cevap veriyorum, seçimi tekrarlatanlara iade ediyorum diyorum. 11'inde dava var. 16 milyon insanı göz göre yargılama peşindeler. Yargıyı lekeliyorlar. Binlerce çevik kuvveti oraya dikiyorsunuz. Ben yargılanmayı bile zül görüyorum. Ben yargıya güvenmek istiyorum. Her şeyi yapabilirler. Murat ettikleri İmamoğlu'nu siyaseten cezalandırmak. Ama bunu yapamazlar. Seçim iptal edilir mi dedi arkadaşlarım. İnşallah etmezler dedim. Olursa fark atarız dedim."

'Her yere zabıta gidebilir, benimle ne alakası var'

İmar haberlerinin ardından Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine "Hakkınızda ihbar var" denilerek zabıta ekibi gönderdiğine yönelik iddialara da değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu işlerin detayına girmeyi kendime yakıştırmam. Benim kişiliğimi, mücadelemi bilen o gazete içerisinde inanın kapıdaki bekçisinden en kıymetli köşe yazarlarına veya diğer kişiliklere kadar bilen çok insan var. O kurum hakkında bu konuda detaya girmek benim için zul olur. Ama şunun bilinmesi lazım İmamoğlu bir yere zabıta göndermeyle ilişkili bir belediye başkanıdır. Herhalde herkes kendi aklıyla benim aklımı karıştırıyor. Bazen kişi, kendinde bildiği şeyi başkasına yakıştırır.

O zaman benim, basının yüzde 90'ı benim aleyhimde herkesin malı mülkü var İstanbul'da, kimin kapısına zabıta yollamışım veya baskı yapmışım. Yapsam herhalde kıyamet kopar, her gün gazeteler manşet olur. Böyle bir şey olabilir mi ya. Her yere zabıta gidebilir, benimle ne alakası var. Benim bir zabıtanın bir yere gitmesi gelmesiyle ne alakam olabilir. Ekrem İmamoğlu'nu kiminle karıştırıyorlar."