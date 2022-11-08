İmamoğlu-Sözcü kavgasında yeni iddia: Akşener İmamoğlu'nun tavrından kaygılı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddiaya göre imar haberlerinin ardından Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine "Hakkınızda ihbar var" denilerek zabıta ekibi göndermiş, bunun üzerine yine iddiaya göre gazete, İmamoğlu haberlerini yasaklamıştı.

tv100 yazarı Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun elindeki kamu gücünü bu şekilde kullanmasının ayıp ve korkutucu olduğunu belirterek eleştiride bulundu:

"Bir gazete sizi rant ilişkilerinden dolayı eleştirdiyse, 83 yaşındaki annesinin evine zabıtayı göndermeniz hiçbir şekilde izah edilemez ve kabul edilemez."

Olayın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e de anlatıldığını aktaran Yarkadaş, "Meral Hanım Ekrem Bey'deki bu otokratik eğilimlerden dolayı bir kaygı duyuyor" dedi.