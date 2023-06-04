İmamoğlu'ndan 'ceza' yorumu: Hangi engelleri koyarsa koysunlar kararlı şekilde yürüyeceğiz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, önceki günlerde İmamoğlu’nun cezasının onandığını öne sürmüş ama bu iddia yalanlanmıştı.

Yedikule Gazhanesi’nin açılışına katılan İmamoğlu, bu davaya dikkat çekti, davalar karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti:

“Biz burayı, kişisel menfaatlere ya da bir avuç grup ya da bir çıkar heyetine değil, sizler gibi halkın kullanımına açıyoruz. Çok net söyleyeyim: Bu dava adına, önümüze hangi engelleri koyarsa koysunlar, önümüze hangi mahkeme davalarını koyarsa koysunlar, yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz. Çünkü esas mesele, gönüldeki davadır. O dava da milletin gönlündeki davadır. Ben, o davayı kazanacağım. O diğer davaların bende hiçbir hükmü yok. Kıymeti de yok.” (ANKA)