İmamoğlu'ndan belediye başkanlarına ilişkin kararla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya'daki "İstanbul Vizyon 2050 Tanıtım ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü" açılış programı kapsamında konuştu.

Belediye başkanlarının büyükelçi, konsolos gibi yabancı temsilcilerle görüşmelerinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlanması yönündeki karara da değinen İmamoğlu "Bu hamlelerin sadece merkezi idarenin toplum nezdindeki çürümüşlüğünü göstermek dışında anlamı yoktur" diye konuştu.

İmamoğlu ayrıca "yerel yönetimlerle hükümet arasındaki işbirliğini verimli ve çözüm odaklı bir yere taşıyacak kapsamlı bir yerel yönetim reformunun zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini" söyledi.