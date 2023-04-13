İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a: 'Son 21 yıldır neredeydiniz?'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik "İstanbul'da da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutan mı vardı yani ben merak ediyorum. Allah aşkına bütün yetkiler A'dan Z'ye sizde. Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti" dedi.

İmamoğlu, İBB Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 3'üncü oturumunda Yıllık Faaliyet Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

İmamoğlu, sunumunun bir bölümünde Kurum'a yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İmar Yönetmeliği'ni hep birlikte yenileyelim. Biz olan deprem için devlet, belediye, millet ortaklaşa çalışalım derken son günlerde bakıyoruz farklı farklı açıklamalarla Sayın Şehircilik bakanı bizi duymak yerine gazetelere ilginç demeçler veriyor. Ekranda da gördüğünüz gibi İstanbul'da da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutan mı vardı yani ben merak ediyorum. Allah aşkına bütün yetkiler A'dan Z'ye sizde. Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti. Son 21 yılı bir kenara bırakalım son 5 yıllık bakanlığınız döneminde heba mı oldu o beş yıl. Onun için popülizm yapacağım derken komik durumlara düşme durumudur bu. İnşallah 14 Mayıs'ta bu büyük millet karar verecek. Milletin hükümeti iş başı yapacak, Marmara Depremine hazırlık seferberliğini başlatacak."

Boğaz'ın kıyısında Kuşkonmaz Cami'nin etrafındaki barakalara imar vermeyecek bir şehircilik bakanı göreve gelecek. Daha nicelerini anlatırım da gerek yok. Sayın bakan 5 yılda yapamadığı görevle acaba İstanbul'da başka arayışlar içinde mi diye merak ediyorum."