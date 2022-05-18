İmamoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Florya Atatürk Kent Ormanı'nda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı'nda başlayan yıkım çalışmalarına da değinen Ekrem İmamoğlu, "Bugünün güncel konusu, Atatürk Havalimanı. Hemen yanı başımızda, açıklamaları izliyorum. Ülkemizin değerli bakanları ne diyor? 'İşi başaramamış insanlar bizim yaptığımız işleri engellemeye çalışıyorlar, zaten hayır dediler. Bir otobüsü bile işletemeyenler' diyen bakanları gerçekten şaşırarak, kraldan daha fazla kral olmaya gayret eden bir dili kullanarak insanları üzen, kıran, büken bir anlayışla bir süreç yönetiyorlar" dedi.

'Oraya yapılan hastane şu anda bomboş'

ANKA'nın haberine göre İmamoğlu şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanı'nın fütursuzca ve şuursuzca taşınmasının bu şehre birkaç bedelinden bahsetmek isterim. Daha düne kadar bu bölgenin havalimanı etkisi altında turizm alanı ve özellikle ticari alanlar merkezi, iş alanları gibi tariflerle planlanan noktalarda insanlar milyarlarca liralık yatırımlar yaptılar. Şu anda havalimanının yakın bölgesinde 50’nin üzerinde beş yıldızlı ve ona yakın dört yıldızlı diyebileceğim büyük binalar, yapılar, oteller ne yazık ki boş. Ve ne yazık ki yeterince etkin kullanılamıyor, yüzde 35 seviyelerinde dolulukla hayatlarını sürdürmeye gayret ediyorlar. Daha düne kadar bu havalimanına göre gardını aldılar bu insanlar ve bu yatırımları. Dünden bahsettiğim, 15 yıl önce. Bir anda bir karar veriliyor ve bir havalimanı yapılıyor. Bu havalimanına hala toplu taşımayla gidemiyoruz. Ve iki metro hattı yapılıyor, bu metro hatlarının yeniden yapılmasının bile bu şehre bedeli milyarlarca euro. Eğer başka bir çıkarınız yok ise bu şehrin ve bu ülkenin 10 eurosunu daha çöpe atmanın bir anlamı yok. Bakın, bu şehrin üç havalimanı da olabilir. Dünyada dört, beş havalimanı olan kentler de var.

Atatürk Havalimanı’nın içerisinde yapılan bir hastane var, acil durum hastanesi. Özel uçaklarıyla insanlar yurt dışından gelecekler. Burada havalimanına uçaklarıyla inecekler. Bu hastanede tedavi olacaklar. Ve bu aynı zamanda sağlık sistemimizin iyiliği üzerinden ciddi paraların da kazanılacağı bir merkez olacak gibi açıklamaları devletimizin en üst yetkili ağızlarından duyduk. Yüz milyonlarca liralık diyorum, milyarı da geçen maliyeti olduğunu biliyorum. Oraya yapılan hastane şu anda bomboş."

'Suç duyurusunda bulunacağım'

"Mevcutta, planda burası havalimanı ve askeri alan ve biri gelip ‘Ben burayı park yapacağım’ diyor" diyen İmamoğlu, "Bunun önemli tarafı insanların geçinemediğini unutturmak" şeklinde konuştu.

Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım işlemleriyle ilgili ihale belgesini gazetecilerle paylaşan İmamoğlu, "Şimdi ilanı yapılıyor ihalenin. 2 gün önce sözleşme imzalanıyor; 16 Mayıs. Yani oraya kamyonların girdiğinden sonra. 16 Mayıs işin başlangıcı. Sözleşmenin tarihi 16 Mayıs yazıyor burada. Bugün ayın 18’i. Bu kamyonlar hafta sonu girdi oraya. Rakam; 2 milyar 174 milyon. Yapı&Yapı İnşaat. Yani orada tabelası olan, kamyonlarda ismi yazan… Sözleşme olmadan oraya dalan müteahhidi görüyor musunuz? Yani bir ülkede sözleşme yapılmadan ihaleye alacağını bilen bir müteahhit varsa el kaldırsın. O kıkır kıkır gülen bakanlara sesleniyorum. Böyle bir ihaleyi nasıl verirsiniz? Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Kaftancıoğlu'nun cezasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Ben, hukuka güvenmek, hukuka inanmak istiyorum. Memleketin adalet sistemine, her şeye rağmen alınan birtakım ne yazık ki hukuksuz kararlara rağmen, doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" ifadesini kullandı.

'Murat Ongun çok değerli bir yol arkadaşım'

İBB Sözcülüğü birimin kapatılması hakkındaysa İmamoğlu şunları söyledi:

"Murat Ongun, benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Ama şu an gördüğüm ortamda, sözcülük makamının birtakım verdiği sonuçlardan dolayı ve toplumun da buna gösterdiği ve bazen de ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor."