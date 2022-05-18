Atatürk Havalimanı'ndaki yıkımın korsan olduğu ortaya çıktı, anında resmi yazı gönderildi

Atatürk Havalimanı'ndaki yıkım faaliyetlerine bugün resmi yazı olmadığının ortaya çıkması sonrası iki saatlik bir ara verildi, resmi belge de anında gönderildi.

Haber Merkezi

İYİP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'ndaki yıkıma ilişkin "Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi. Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi" dedi.

Kıdık, bu paylaşımından iki saat sonra yeni bir paylaşımda bulunarak, "Atatürk Havalimanı yıkım faaliyetlerine iki saatlik resmi evrak arası verilmişti. Evrak Ankara’dan apar-topar gönderildi ve milletimizin milli değeri yeniden paramparça edilmeye başlandı" ifadesini kullandı.