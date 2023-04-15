İmamoğlu'ndan AKP'nin 'mülakat' vaadine tepki: Kaç milyon kişilik hak yediniz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da seçmene hitap etti.

Kamuya atanmada mülakatın kaldırılması talebinin AKP'nin seçim vaatleri arasına girmesini eleştiren İmamoğlu, "Siz, acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi artık mülakat yok demek" ifadelerini kullandı.

Konumasında gençlere oy kullanmaları yönünde çağrı yapan İmamoğlu, "Gençlerimizin sesinin gür çıktığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Gençlere sesleniyorum; mutlaka oy kullanın" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bakın 4 yıldır bu kardeşiniz İstanbul’da görev yapıyor. Allah şahit, bir Allah’ın kulunu bir başkasından ayırt etmedik. Hizmetimizi eşit yaptık. Ekonomimizin zor günlerinde, kadınlara çocuklarımıza sahip çıktık. Ne demişlerdi? Bunlar gelince yardımları keserler demişlerdi. 5 katına çıkardık.

Gençlerimizin sesinin kısıldığı bir Türkiye değil, gençlerimizin sesinin gür çıktığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz insanlarımızı yoksulluğa mahkum etmeye değil, zengin yapmaya geliyoruz.

Devletin başındaki insanın çocukları, gençleri yetişkinleri, hanımefendileri beyefendileri fırçaladığı, bir dönem değil, Atatürk’ün gözünün içine baka baka dinlediği gibi bir dönem geliyor.

Bu toprakların her karışı, bu memleketin güzel evlatlarının malı. Onun için bizimle görüşemeyen insanlar, partizanlığı dibine kadar yaşayan insanlar. Memleketin partisi olur mu?

Size söz veriyoruz. Kurumsal ayrışmayı da partizanlığı da söküp atacağız. Çok çalışacağız, adil olacağız."