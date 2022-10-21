İmamoğlu'ndan aday sorusuna yanıt: Birileri meraktan çatlasın da patlasın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas'ın Divriği ilçesinde yaptığı esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin, "Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak" sorusuna, “Hani birileri meraktan çatlasın da patlasın. Bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz" diye yanıt verdi.

İmamoğlu, İBB'nin verdiği teknik ve proje desteğiyle tamamlanan Divriği Otogarı ve Yaşam Merkezi'nin açılışından sonra ilçede esnafı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu “Altılı masanın en büyük neferi benim demiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz” sorusuna şu karşılığı verdi:

"Tabii halen benim. Zaten görüyorsunuz ortamı. Yani yaşıyoruz hepimiz, genel başkanlar yaşıyor. Sayın Akşener'le Gümüşhane'deydik. Çok değerli bir hizmeti açtık. Sokakta binlerce Gümüşhaneli vatandaşımızla bir aradaydık. Genel başkanımız dün Tokat'ta bugün Sivas'a kuzeyden giriş yaptı merkeze geliyor.

Dolayısıyla ülkemizin her noktasını hissediyoruz, vatandaşlarımızı hissediyoruz. Bir yandan ülkemiz adına çözümleri ülkemiz adına çalışıyoruz. Herkesin kendi görev alanı var. Biz de İstanbul gibi Türkiye'nin en önemli kentinden aslında bütün ülkeye sorumluluğumuzu yaşadığımızı hissettirecek ziyaretler yapıyoruz. Bugün de Sivas'ta 250’yi aşkın CHP’li belediye başkanımızla iki günlük çalışma yapacağız. Sabah da Divriği'de güzel bir eseri açtık. Dolayısıyla her şey çok güzel olacak. Zamanı geldiğinde her karar alınır, en güzel şeyler yapılır ama tekrar ifade edeyim o masanın en çalışkan neferi ben olacağım, bu benim iddiam. İnşallah herkes aynı kararlılıkla koşar.”

'Birileri meraktan çatlasın da patlasın'

İmamoğlu’na, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu karşıma çık” sözleri hatırlatılarak, altılı masanın adayı soruldu. İmamoğlu, bu soru üzerine de şunları söyledi:

"Hiçbir sorunu yok. Tabii hani birileri meraktan çatlasın da patlasın. Bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Kimin ne dediğinin de açıkçası bir önemi yok. Yani lafları birbirine karıştırıyorlar. İktidar böyle mi olur Allah aşkına? Yani her gün muhalefetle ilgileniyor. İktidar böyle mi olur Allah aşkına? Her gün İstanbul Belediyesi'nin işiyle, gücüyle ilgileniyor. Bir gün yok ki 6-7 tane bakanı hakkımızda laf etmeyiversin. İşleri, güçleri bizleriz yani. Onun için demek ki meyve veren ağaç taşlanır. Şu an yaşadığımız o. Yani bana bakan aslında görür yani. Moralimi, umudumu, şu gençleri üreten insanları, esnafı. Özellikle kadınlardaki enerjiyi. Türkiye büyük bir değişimle karşı karşıyadır. 2023 sıcaklığıyla Cumhuriyetin o yüzüncü yılının meşalesiyle geliyor. Biz de hazırız." (ANKA)