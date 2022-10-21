Fakıbaba'nın istifasını beğenen AKP'li vekil: Sehven oldu

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den ve Şanlıurfa milletvekilliğinden istifasını duyurduğu sosyal medya paylaşımı AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın yardımcısı AKP Ardahan milletvekili Orhan Atalay tarafından beğenildi.

Atalay daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak beğenisinin "dokunmatik sebebiyle sehven" olduğunu duyurdu. Atalay açıklamasında “Sn Fakıbaba’nın Ak Parti’den ayrıldığına dair bildirimine beğenim dokunmatik sebebiyle sehven olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.