İmamoğlu'ndan 'Abdulhamit Gül' açıklaması: 'Bu olay kellesini aldı'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karla mücadele edilirken "balıkçıda yemek" tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan İmamoğlu, balıkçıda yenen yemeğin MOBESE görüntülerinin servis edilmesine ilişkin, "Polisin bütün imkânlarını kullanacak kadar da gözleri dönmüş" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasının perde arkasında, MOBESE görüntülerinin servis edilmesine üstü kapalı olarak verdiği tepki olduğunu öne sürdü.

Yazının ilgili bölümleri şöyle:

MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına İmamoğlu tepkili. Nitekim konuyu savcılığa taşıdı. “İnşallah bundan sonra da bu tarz olaylar yaşamayız. Bu olay, Adalet Bakanı'nın kellesini aldı. Birazcık düzgün kim varsa onları her halde bu iş gibi götürecek görünüyor” dedi. Başkana “Sizce Adalet Bakanı neden alındı?” diye sorduğumda şunları söyledi:

"Yaptığı bir açıklama mı etkili oldu bilemiyorum. Abdulhamit Gül, ‘FETÖ'vari bir anlayış ve uygulamaların hiçbir zaman gerçekleşmemesi için hukukun gerekli tedbirleri alması en esaslı görevidir' demiş. Sanırım, Adalet Bakanlığı'nın resmi hesabından yayınlamış bunu. Bu cümle mi ağırına gitti birilerinin ben anlamadım. Bu çok acı bir durum yani."