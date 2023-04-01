İmamoğlu'ndan '15 Mayıs' vurgusu: Devleti kendilerinin zannedenler yeni hayatlarına adım atacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı bileşenlerinin katıldığı Saadet Partisi'nin iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Seçim sonrasında değişeceğini söylediği yeni düzene vurgu yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"15 Mayıs sabahına bu ülkede kimse kaybetmek duygusu ile uyanmayacak. Kimse seçim kazandığı için zafer yaşadığı hissine kapılmayacak. Hepimiz, milletin iradesinin tertemiz tecelli etmesinin huzuru ile yeni hayatlarımıza adım atacağız. Milletin iradesinin kendilerine ipotekli olduğu zehabına kapılmış, devleti kendilerininmiş zanneden bir avuç insan da yeni hayatlarına adım atacak. Onlar da bu ülkedeki herkes gibi eşit ve imtiyazsız yaşamayı öğrenecekler. Herhangi bir vatandaştan farksız olduklarını ne yazık ki unutmuşlardı. Bu millet onlara hatırlatacak” ifadelerini kullandı."(ANKA)