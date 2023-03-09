İmamoğlu'ndan 14 Mayıs açıklaması: Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

"Ben makam tarifi, o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz" diyen İmamoğlu, "Genel Merkezler, bizler, Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların koordine edilecek şekilde geleceği tasarlarız. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in lokomotif olması gerektiği inancıyla onlara nasıl katkı sunarız anlayışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.