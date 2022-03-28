İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarına soruşturma

Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım cezaevinden bir mektupla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. İhbarın ardından İmamoğlu'nun avukatının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Halk TV'nin haberine göre, halen Edirne F tipi kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Yıldırım 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi. Yıldırım mektubunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.

İhbar mektubunun İBB'ye ulaşmasının ardından İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Polat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği'ne konu ile ilgili şikayette bulundu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.