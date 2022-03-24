Mektup ortaya çıktı: 'İmamoğlu'na suikast' ihbarı

Barış Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan suikast bildirimini anlattı.

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinden Osman Yıldırım "kasten öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halk TV'nin aktardığına göre, halen Edirne F tipi kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Yıldırım 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi. Yıldırım, mektubundan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürdü.

Mektuba ulaşan Terkoğlu, Halk TV ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında detayları aktardı.

'Mobese görüntülerin nasıl sızdırılıyor sandın?'

Terkoğlu şu ifadeleri kullandı:

Osman Yıldırım, 31 Ocak 2022 günü cezaevine idaresine bir dilekçe yazıyor. Dilekçe, suikast bildirimi başlığını taşıyor. Altında da kendi imzası var. Verdiği dilekçede, Ekrem İmamoğlu'na bir suikast yapılacak. Bunu da İBB'ye verin diyor.

Danıştay cinayeti birçok yönüyle karartılmış bir cinayet. Yıldırım İmamoğlu'na diyor ki; Danıştay cinayetinde MOBESE kayıtları silinmişti. O kayıtlar silinirken; sizin yemek yediğinin görüntüler nasıl sızdırılıyor zannediyorsunuz? Bu suikastten önceki son adımdır.

Uzun bir metinler. Erdoğan'a eleştiriler, Bahçeli'ye eleştiriler. Özellikle Süleyman Soylu ile geçmişte bir takım işlerde itham eden ifadeler var. Buradan sonra diyor ki; size bir suikast planı var. Türkiye'nin en büyük suikastını planlayan isim.

'Dilekçe 'suikast bildirimi' başlığı taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Edirne Savcılığı'ndan resmi bir evrak geldiğini ifade eden Terkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Edirne'de hükümlü olan Osmal Yıldırım 31 Ocak 2022 günü cezaevi idaresine bir dilekçe veriyor.

Dilekçe 'Suikast bildirimi' başlığını taşıyor. Dilekçede diyor ki 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildiriyor.

Biliyorsunuz Danıştay cinayeti karanlık bir cinayetti. Ekrem İmamoğlu'na da 'Danıştay cinayetinde MOBESE kayıtları silinmişti ya, sizin yemek yediğiniz görüntüler nasıl sızdırıldı sanıyorsunuz? Bu size tehdit, gözdağı ve suikastten önceki son adımdır' diyor.

Cezaevi savcılığa, Savcılık İBB'ye, İBB Valiliğe, Valilik Emniyet'e

Terkoğlu ayrıca söz konusu bildirimin İBB'ye ulaşma sürecini de anlattı.

Terkoğlu, ''31 Ocak'tan sonra 1 Şubat'ta cezaevi idaresi o dilekçeyi alıyor, Edirne Savcılığı'na veriyor. Edirne Savcılığı, dilekçeyi İBB'ye gönderiyor. İBB'de alınca şaşırıyor. O da 11 Şubat'ta İstanbul Valiliği'ne gidip 'bize böyle birşey geldi' diyor. 21 Şubat'ta valilik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne diyor ki; gereğini yap. Hikaye bu kadar. Sonrasında emniyetten herhangi bir uyarı yok" şeklinde konuştu.

Terkoğlu "1 Aralık 2020 günü bir haber yaptık Oda TV'de. Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarı var. O gün emniyet yok da demedi var da demedi. En önemlisi Süleyman Soylu, böyle bir suikast planı yok dedi. Biz yalancıydık. Sonra ne oldu? 2021 yılının Haziran ayında IŞİD'in Türkiye Emirliği'ne bağlı olan Kasım Güler yakalandı, İmamoğlu'na suikast yapılacağını söyledi. Sonra bu suikastten vazgeçildi. Nedeni de bu tür haberlerin medyaya düşmesi'' ifadelerine yer verdi.