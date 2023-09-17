İmamoğlu'na yönelik Erzurum mitinginde gerçekleştirilen taşlı saldırıya dava

Erzurum mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava açıldı.

28 kişinin yargılanacağı davanın iddianamesinde, şüphelilerin aynı amaçta hareket ettikleri halde, hangi şüphelilerin amacı gerçekleştirdiğine bakılmaksızın, tüm faillerin sonuç suçtan sorumlu tutulacağı belirtildi.

Dava kapsamında hazırlanan iddianamede 15 mağdur, 20 müşteki ve 28 şüpheli bulunuyor.

Tüm şüpheliler sorumlu tutulacak

OdaTV'den Zeynep Çakır'ın haberine göre; iddianamede, her şüphelinin fiilinden ispatlandığı kadarı ile sorumlu tutulacağı ifade edilerek, "Tüm dosya kapsamı nazara alındığından her ne kadar şüphelilerin taş, çakmak vs. gibi materyalleri attıkları sabit ise de, yaralama neticelerini gerçekleştiren failler net olarak tespit edilemediğinden ve her fail bakımından ispatlanabilir olan teşebbüs fiili olduğundan tüm failler teşebbüsten sorumlu tutulması gerekmektedir. Her iki durumda da faillerin kastlarında değişiklik olmadığı halde sorumluluklarının farklılaşmasının ceza adaleti bakımından değerlendirilmek gerekirse, kanuni düzenleme sonucunda oluşan bu özel durumdan, her failin, fiilinin ispatlandığı kadarından sorumlu tutulması hakkaniyete ve şüpheden sanık yararlanır ilkesine uygun olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'Asıl hedef İmamoğlu'ydu '

Saldırıda mitinge katılanlardan 17 kişi hastanelere başvurmuştu.

Şüphelilerin asıl hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtilen iddianamede, İmamoğlu'na taş çakmak vs. materyaller atmak suretiyle yaralamaya teşebbüs ettikleri kaydedildi.

Hapis cezaları istendi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların "silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, gönderildiği Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.