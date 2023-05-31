İmamoğlu'na siyasi yasakta yeni gelişme: İmamoğlu o hamleyi bu nedenle yaptı

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yeni iddiaları köşesine taşıdı.

"Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor" diyen Selvi, "İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine “Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar” diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar.

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Ama Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için aday mı derseniz, ona net bir cevap verebilirim. Aday, derim. Ama başta İstanbul il örgütlerinden olmak üzere, teşkilatta ve belediyelerde İmamoğlu’nu istemeyenler var. Bir kısmı Ankara’ya gelerek Kılıçdaroğlu’na desteklerini bildirdiler. İmamoğlu karşıtı belediye başkanları yerel seçim öncesinde listeleri İmamoğlu’nun belirlemesini istemiyorlar. Kılıçdaroğlu onlara yeniden adaylık sözü verirse devreye girmeye hazırlar."