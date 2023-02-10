İmamoğlu'na 'İngiliz uşağı' diyen eski AKP milletvekilinden depremzedeye: 'Şov yapmayın'

İBB Başkanı İmamoğlu'na 'İngiliz uşağı' diyen eski AKP Milletvekili Reyhanlıoğlu, İmamoğlu ile konuşan ve eşi enkaz altında olan bir depremzedeye de 'buraya şova gelmeyin' dedi.

Haber Merkezi

Eski AKP Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun deprem bölgesi Kahramanmaraş'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Ne geziyorsun Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. İngiliz uşağı defol!" dediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Reyhanlıoğlu'nun, İmamoğlu ile konuşan bir depremzedeye ise "Sen buralı mısın? Şov yapmayalım. Buraya şova gelmeyin" deyip adresini sorduğu görüldü.

Depremzede ise Reyhanlıoğlu'na, "Buralıyım. Burada oturuyorum. Şov yapmıyorum. Eşim şu anda enkaz altında. Şov yapan sensin!" cevabını verdi. Reyhanlıoğlu, depremzedenin yanıtı üzerine tekrar "Şov yapmalım" dedi.

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AKP'li eski vekil deprem alanında İmamoğlu'nu hedef aldı: İngiliz uşağı defol!