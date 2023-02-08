AKP'li eski vekil deprem alanında İmamoğlu'nu hedef aldı: İngiliz uşağı defol!

Eski AKP Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için İstanbul'dan Kahramanmaraş'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. İmamoğlu ve İBB ekiplerine "Gelmeyin, defolun gidin" diyen Reyhanlıoğlu, önünden geçen heyete yönelik "İngiliz uşağı defol!” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Reyhanlıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Ne geziyorsun Türkiye'yi sen İstanbul'una bak" dedi.

Kendisine itiraz eden yurttaşlarla da tartışan Reyhanlıoğlu'nun kullandığı ifadeler sosyal medyada tepkilere neden oldu.