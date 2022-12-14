İmamoğlu'na hapis cezası dış basının gündeminde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak aldığı dava dış basının da gündeminde yer buldu.

Reuters abonelerine kararı, "Türk mahkemesi Erdoğan rakibini yetkililere hakaretten hapis cezasına çarptırdı" başlığıyla duyurdu.

Bloomberg'de yer alan haberde ise, "Erdoğan rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararından sonra risk altında" ifadeleri kullanıldı.

The Washington Post, İmamoğlu'nun mahkumiyet kararını, "İstanbul belediye başkanı kamu görevlilerine hakaretten mahkum edildi" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, Associated Press de gelişmeyi “Türkiye’nin en yüksek nüfuslu şehri İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret nedeniyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı” ifadeleriyle aktardı. AP, gelişmeye tepki gösterenlerin kararın "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kilit bir rakibi olan Ekrem İmamoğlu’yu saf dışı etme girişimi olarak değerlendirdiğini" aktardı.

The Wall Street Journal gazetesi, İmamoğlu kararını “Erdoğan’ın rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı’na iki yıldan uzun süre hapis cezası” başlığıyla haberleştirdi. Haberde, İmamoğlu’nun gelecek yıl yapılacak seçimde Erdoğan’a rakip olarak görüldüğü belirtildi. Haberde, “Anketler, Ekrem İmamoğlu’nun aday olması durumunda Erdoğan’ı seçimde yenebileceğini gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

Reuters’ın ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Hümeyra Pamuk ise kararı sosyal medya hesabından paylaşarak “Pek çok kişinin korktuğu gibi: Bir İstanbul mahkemesi, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor ve İmamoğlu temyize gidebilir. Türkiye'de seçimler 2023 baharında yapılacak” dedi.

The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye'nin gelişmiş demokrasisi için bir başka kilometre taşında, İstanbul'un muhalefetteki belediye başkanı ve olası bir cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve siyasetten men edildi” yazdı.