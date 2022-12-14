Ekrem İmamoğlu konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası kararı sonrası Saraçhane'de konuşuyor.

İmamoğlu, "Evinize hoş geldiniz. Saraçhane sizin eviniz. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse, hiç kimse vuramaz. Bu kalabalık yarın çok daha büyüyecek. Genel Başkanlarımız burada olacak. Bir olacağız. Bütün olacağız" dedi.

İmamoğlu sonrasında sözü Akşener'e verdi.

Akşener, "Hey gidi Saraçhane; ne çektiniz be... Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. O Büyükşehir Belediye Başkanı buradan sizlere seslenip demişti ki, 'Bu şarkı burada bitmez'... Doğrudur. O şarkı orada bitmedi. Ama bugün söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek" diye konuştu.

Akşener'den yeniden sözü alan İmamoğlu, "Hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu beni aradı, yarın 6'lı Masa'nın lideriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Devlet biziz, millet biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır" şeklinde konuştu.