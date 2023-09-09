İmamoğlu’na göre sorun Ecevit zihniyeti: CHP 43 yıldır değişememiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesinde “Yeni Vizyon” konulu bir makale yayımladı.

CHP’deki liderlik tartışmasında değişimci kanadın önderlerinden İmamoğlu, makalesinde “CHP son 43 yıldır zihni ve fiili bir değişememe sorunu yaşıyor” dedi.

43 yıl önce Türkiye, 12 Eylül 1980 darbesini yaşamıştı. 1970’li yılların Bülent Ecevit önderliğindeki CHP’si, halk arasında solun güçlü olması nedeniyle “toprak işleyenin su kullananın”, “ne ezilen ne ezen, hakça düzen” gibi söylemleri öne çıkaran, kendisine “ortanın solu” diyen bir çizgiye oturmuştu.

Son 43 yıl içinde CHP, İmamoğlu’nun söylediğinin aksine büyük oranda değişti. 1980’lerin neoliberal dalgasıyla CHP de özelleştirmeci, piyasacı bir çizgiye oturdu. Ardından AKP dönemi rejim değişikliği benimsendi, cumhuriyetin temel değerleri CHP açısından tanım değiştirdi.

İmamoğlu, makalesinde, son 43 yıla dair tam tersi bir tez ortaya attı:

“1980’den bugüne dünya ve Türkiye muazzam biçimde değişirken, bu değişime ayak uyduramayan CHP kendisini adeta ebedi ve ezeli muhalefet partisi konumuna hapsetti. Halbuki, 600 yıllık bir imparatorluk çökerken, 1923 şartlarında dünyanın en devrimci hareketlerinden birini yaratarak doğrusunu yapanların partisi olarak kurulan CHP, 1960’larda ve 1970’lerde dünyanın ve Türkiye’nin değişimine ayak uydurarak da doğruyu yapmıştı. Ne var ki, 1980’den sonra aynı kabiliyeti gösteremedi. Dünya ve Türkiye değişirken CHP atalete düştü.”

'CHP değişirse Türkiye değişir'

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına iktidarın değişebileceğine inancın azaldığı bir toplumsal ruh haliyle de girildiğini kaydeden İmamoğlu "Bu hali kabullenemeyiz. CHP’nin bu duruma katkısıyla yüzleşmek zorundayız. Bu güzel ülkeye karşı tarih huzurunda sorumluyuz ve ben partimin bundan daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. CHP’nin de Türkiye’nin de değişeceğine inanıyorum. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin "çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya, değişmeye ve yeni bir hikayeye" ihtiyacı olduğunu kaydeden İmamoğlu "Biz de bu milletle bu hikayeyi yeniden yazacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu yazısını "Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek" sözleriyle bitirdi.