İmamoğlu'na ceza veren hâkimle fotoğrafı çıkan AKP'li yönetici konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasının hâkimiyle fotoğrafı ortaya çıkan AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp, fotoğrafla ilgili konuştu.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, fotoğrafı çeken kişinin oturdukları mekanın sahibi ve hemşehrisi olduğunu belirten Özalp, "Hâkim Komşul'u nereden tanıyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fotoğraf kahvaltı salonunda çekildi. Mekan sahibi çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış. Bunda bir sakınca yok. Ben o dönem AK Parti üyesiydim. Hâkim Bey'i tanıyorum. Herkesin tanıdığı savcılar, hâkimler var. Hayretler içerisindeyim. Bu fotoğraf neden gündem konusu oldu? Ben gayrimenkul işleriyle uğraşıyorum. Hâkim Bey de o dönem bir ev almak istiyordu. Bu vesileyle tanıştık. O dönem AK Parti yönetiminde yer almıyordum."

"Hâkim Komşul'la fotoğrafın çekildiği gün neler konuştunuz" sorusuna Özalp, "Hâkim Bey yatırım amaçlı kendisine bir daire arıyordu. Sadece bunu konuştuk" yanıtını verdi.