İmamoğlu'dan Erdoğan'a 'taksi' yanıtı: Marifet kimde, halk da biliyor taksiciler de biliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

İmamoğlu, yazar Yekta Kopan ile söyleşiye katıldı. İmamoğlu, söyleşinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, dün yapılan İstanbul UKOME toplantısında bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin kabul edilmesini, “Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz. Çünkü içinizdeki bütün gelişmeleri, tüm oluşumları, özellikle UKOME olarak yoluna koyma fırsatını yakaladık. Eğer UKOME olmayıp da İBB olmuş olsaydı bu durum çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi. Ama İBB'ye kalmadığı için bu iş, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü” sözleriyle değerlendiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

'Nasıl bu şaşkınlığı yaşatıyorlar kendilerine, anlamış değilim'

“Bazen, nasıl bu şaşkınlığı yaşatıyorlar kendilerine anlamış değilim. Çünkü UKOME’nin İBB kurumu olduğunu en iyi kendisi biliyor. Sadece kuralsız bir atamayla UKOME’deki çoğunluk sayısını sırf elde etmek adına, anlamsız bakanlıklardan temsilci yollayarak bir genelgeyle yapısını değiştirmeye gayret ettiler. ‘UKOME olmasaydı, İBB olsaydı’ diye bir lafı İBB’ye geçmiş dönemde başkanlık yapmış bir şahsiyet olarak Sayın Cumhurbaşkanı’nın dile getirmesi… Gerçekten tarif bulamıyorum.

'Israrımız karşısında boyun eğmişlerdir'

Ama net olarak şunu söyleyeyim: İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, başkanı ben ve bütün ekip arkadaşlarım taksi ihtiyacı konusunda kararlılığımızı ortaya koyarak, vatandaşımızı arkamıza alarak yüzde 80-90, vatandaşımız bu işi engelleyenin, o masalara oturup sadece engellemek için el kaldırıp indirdiklerini gördükleri için; direnç gösterip, karşı koyup yüzde 80-90 ses çıkardıkları için, iktidarın temsilcileri korktukları için, bu tepkiden ürktükleri için bizim bu ısrarımız karşısında boyun eğmişlerdir. Doğru olanı yapmışlardır. Taksilerin piyasaya çıkması için son UKOME’de olumlu oy kullanmışlardır.

'O teklifi oraya getiren İBB'

O teklifi oraya getiren İBB zaten. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyacı vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve başkanı olarak şunu söyleyeyim: İstanbul'daki Taksiciler Odası Başkanı, İstanbul'daki taksi esnafının çıkarını ve iyiliğini değil, sadece İstanbul'daki taksi plakalarının çıkarlarını düşündüğünden, hâlâ bu işte bir direnç ortaya koymaktadırlar.

'İBB sayesinde taksi çıktı'

Daha önce bu işin engellendiği için defalarca Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Sayın Bakan’a övgüler sıralayan Taksi Odası Başkanı, bu sefer arttığı için İstanbul Saraçhane'nin önünde bizim, karşı gösteri yapmışlardır taksileriyle. Dolayısıyla marifet kimde, onu halk da biliyor taksiciler de biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sayesinde taksi çıktı. İstanbullulara hayırlı olsun." (ANKA)