Etkinlikte el sıkışmamışlardı: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baş başa yemek yedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vizyon belgesinin tanıtım konuşmasında kullandığı “Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz” sözleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, bu sözlerin konuşma metnine özellikle eklenmesini istediği bildirildi.

Kılıçdaroğlu, etkinlik sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla baş başa yemek yedi.

‘Adaylık hedefi için de bir mesaj’

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz” sözleri dikkat çekti.

Diken’den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 23 Ekim’de de benzer biçimde kullandığı sözleri konuşma metnine danışmanlarına ısrarla ekletti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmanın hazırlandığı sırada ‘kararlı ve inançlı olduğunu vurgulamak istediği’ ve bu sözlerin ‘adaylık hedefi için de bir mesaj olduğu’ belirtildi.

CHP içindeki genel eğilimse açıklanan belgenin ‘partiden ziyade olası adayın yol haritası olduğu’ yönünde olduğu ifade edildi.

Haberde, Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarının, ekibin partinin gelecek vizyonunu belirlediğini, ancak tüm bunların hayata geçirilmesi için seçimlerde ‘bu politikalara inanan bir ismin’ aday olması gerektiğini savunduğu belirtildi. Aynı kaynaklar, bu adayın kim olması gerektiği yönündeki soruya ise “Masa elbette bunu da değerlendirecektir” demekle yetindi.

‘İmamoğlu’nun elini sıkmaması bilinçli değildi’

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından sahneden inerken İmamoğlu’nun elini sıkmadığına dair görüntü de kamuoyuna yansımıştı. CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun ‘bunu bilinçli bir tavır olarak yapmadığını, konuşmanın verdiği coşkuyla farkına varmadığını’ söyledi.

Haberde, CHP’li bir kurmayın şunları dediği aktarıldı:

“Genel başkanımız ile Ekrem bey etkinliğin ardından yemekte bir araya geldi. Birbirinin elini sıkmayan iki insan bunu yapar mı? Etkinlikte verilen mesajların önemini boşa çıkarmaktan başka bir hedefi yok bu iddianın.”

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun yediği yemekte İstanbul özelinde son gelişmelerle birlikte gündemde ‘tartışmalı’ olarak yer alan konuları da ele değerlendirdiği öğrenildi.