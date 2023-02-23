İmamoğlu: Yeni konutların yapımı bir seçim yatırımına dönüşmemeli

7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden olan depremlerden sonra deprem bölgesine yeniden yapılacak yaşam alanları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Söz konusu yapılaşmanın nasıl olacağı tam olarak tespit edilmemişken, seçim dönemine de giriliyor olmasıyla kamuoyunda depremlerin seçim yatırımına dönüşmesi endişesi yükseldi.

'Geçmişteki hataları tekrar yapmamak için özen göstermeliyiz'

Söz konusu endişeye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, ''Afet bölgelerinde yeni konutların yapımı bir seçim yatırımına dönüşmemeli. Geçmişteki hataları tekrar yapmamak için özen göstermeliyiz. Fizibiliteler çok iyi yapılmalı, şehirlerin kimliğine, yapısına dikkat edilmeli, yerel ekonomi desteklenmeli, herkes sürece dahil edilmeli'' açıklamasında bulundu.