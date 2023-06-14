İmamoğlu yarın hakim karşısına çıkıyor: 'Uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile'

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir incelemenin ardından şikâyetçi olmuştu. Savcılık soruşturmasının ardından İmamoğlu dahil 7 isim hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmiş aynı zamanda “siyasi yasak” da talep edilmişti.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın şikâyetiyle açılan bu davanın ilk duruşması yarın Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

'Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız'

İlk duruşmanın gerçekleşeceği davayla ilgili konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"Beylikdüzü döneminden kalma Danıştay’ın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı’nın dosya, arşiv araştırması gibi bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı’ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile."

AKP’li müfettiş inceledi

İmamoğlu’nun işaret ettiği isim ise 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olan İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım. Yıldırım, İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan davaya dayanak oluşturulan raporlara imza atan isim olarak tanınıyor. Yıldırım, 31 Mart 2019 seçimlerinin İstanbul’da 6 Mayıs’ta iptal edilmesinin ardından bakanlık tarafından İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı öncesi ve sonrasını incelemeye alan teftiş heyeti arasında yer aldı. Öte yandan Yıldırım, İBB’deki “terör soruşturması” ve Londra’dan getirtilen “Fatih tablosu” için de incelemeleri yürüten isim olarak biliniyor.

'İmamoğlu’nun ihale süreçleriyle ilgili yetkisi yok'

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, davanın savcı tarafından Danıştay’ın Ekrem İmamoğlu’nun ihale süreçleriyle ilgili olarak dahli, talimatı, yönlendirmesi, yetkisi, imzası vb. bulunmadığını tespit etmesine rağmen açıldığını söyledi. Polat, “Danıştay, Ekrem Bey hakkındaki soruşturma iznini kaldırmıştı. Kaldırırken de ‘Bu ihalelerde yetkisi yok kaldı ki imzası, dahili, bir yönlendirmesi yok. Dolayısıyla burada da bir sorumluluğu yok’ demişti. Ancak dosyayı bir bütün halinde ‘ihaleye fesat açısından bakmak savcılığın yetkisindedir’ diye savcılığa gönderdi” dedi.

'Herhangi bir karar çıkması söz konusu değil'

Savcılığın soruşturma sırasında aldığı bilirkişi raporları da dahil İmamoğlu’nun ihaleye fesat karıştırdığına ilişkin, hiçbir iddia, hiçbir bulgu ve belirti olmamasına rağmen bu iddianameyi düzenlediğini belirten Polat, “Hukuken altı çok boş olan tamamen siyasi saiklere hizmet edecek bir dava olduğunu düşünüyorum. Yarın görülecek olan ilk duruşmada toplam 7-8 sanık var. Onların ifadeleri alınacak ve diğer usulü işlemler tamamlanacak. İlk duruşmadan herhangi bir karar çıkması söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

'1 yıl ve üzeri hapis cezası olursa seçim hakkını kaybeder'

Ekrem İmamoğlu’nun ceza alması durumunda ise cezanın miktarı ve türüne bağlı olarak siyasi yasak kararı çıkacak. 1 yıl ve üzeri hapis cezası olduğu takdirde seçim hakkını kaybedeceğini söyleyen Polat, “TCK’nin 53. maddesi uygulanacaksa da cezanın infazı süresi boyunca da siyasi yasak gelir. Hukuk sınırları içerisinde kalarak konuşursak zaten bu kararın çıkmaması ve bu davanın da hiç açılmaması lazımdı” ifadelerini kullandı.