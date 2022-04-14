İmamoğlu veto etmişti: TÜGVA arazisi AKP oyları ile İBB'den alındı

AKP'li AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın Genel Merkezi'nin bulunduğu arazi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı.

AKP'li üyelerin oyları ile kabul edilen karar ile arazi; 10 seneliğine bedelsiz olarak AKP’li Eyüpsultan Belediyesi devredildi.

Ne olmuştu?

Bilal Erdoğan, AKP'li Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi isimlerin “Yüksek İstişare Kurulu” üyesi olduğu TÜGVA'nın Genel Merkezi’nin bahçe ve bahçe altı otopark olarak kullandığı, İBB’ye ait 5 parselin Eyüpsultan Belediyesi’ne tahsis edilmesi yönündeki teklif geçtiğimiz toplantıda da meclise sunulmuştu.

İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubunun oyları ile kabul edilen teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti.