İBB Başkanı İmamoğlu TÜGVA için yapılan tahsisi veto etti

AKP Grubu, İBB Meclisi’ndeki çoğunluk oyuna kullanarak, TÜGVA’nın, kira ödemeksizin kullandığı parselleri AKP’yi Eyüpsultan Belediyesi’ne tahsis edilmesi yönünde geçen ay karar almıştı. Karara CHP ve İYİP grupları karşı çıkmıştı.

İBB Meclisi’nin nisan ayı toplantı gündemi açıklandı. 149 maddelik gündemin 44. sırasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, geçen aya ait bir İBB Meclis kararının vetosu yer alıyor. TÜGVA Genel Merkezi tarafından otopark ve bahçe olarak kullanılan, Eyüpsultan’daki İBB’ye ait parsellerin Eyüpsultan Belediyesi’ne, 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesiyle ilgili geçen ay alınan İBB Meclis kararını veto eden İmamoğlu, söz konusu kararın yeniden görüşülmek üzere Meclise iade etti. Meclis kararı yeniden görüşecek.

İBB'nin arazilerine el koyan karar

Kamuoyunun yakından bildiği TÜGVA geçen ay yeniden gündemin tartışma konularından biri olmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu N. Bilal Erdoğan, AKP'li Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi isimlerin “Yüksek İstişare Kurulu” üyesi olduğu TÜGVA Genel Merkezi’nin arka bahçesi için geçen ay bir Meclis kararı alınmıştı.

İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, hazırladığı bir önerge ile TÜGVA Genel Merkezi tarafından bahçe ve bahçe altı otopark olarak kullandığı, İBB’ye ait 5 parselin Eyüpsultan Belediyesi’ne tahsis edilmesi yönünde, CHP ve İYİP gruplarının ret oyu vermesine karşın, oy çokluğu ile karar almıştı.

İBB’nin yeni yönetimi TÜGVA tarafından kullanılan arazinin İBB’nin elinden çıkartılmasıyla ilgili işlemler için inceleme başlatmıştı.