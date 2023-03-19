İmamoğlu ve Yavaş'tan seçim güvenliğine ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık güvenliği hakkında açıklamada bulundu.

İmamoğlu ve Yavaş, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolar ile Millet İttifakı'nın seçim güvenliğine yönelik kuruluşu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılım çağrısında bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, "14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin" ifadelerini kullandı.

Yavaş ise, paylaşımını şu ifadeler ile yaptı:

"14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum."