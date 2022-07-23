İmamoğlu valiliğin gönderdiği uyarı yazısına tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde yer alan tarihi Yerebatan Sarnıcı’nın 2017’de başlatılan ve “İBB Miras” ekipleri tarafından sürdürülen restorasyon işlemleri tamamlandı. Yerebatan Sarnıcı’nın yeniden ziyarete açılması nedeniyle düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada İstanbul Valiliği’nden gelen bir yazıya tepki gösterdi. İmamoğlu şunları söyledi:

"Mesela bizden neler istemişler? İBB Başkanlığı'na 21 Temmuz'da, yani 2-3 gün önce yazı yazarak, ‘Şuralara park etmeyin. Şuralarla ilgili çevre güvenliğini sağlayın’ gibi yazılarını da tabii üzüntüyle takip ediyoruz. Devletimizin, devletinin bir birimiyle yarıştığını herhalde dünyada ilk kez bize bu insanlar yaşatıyor. İBB, devletimizin bir birimi, bir kurumudur. Halbuki bu akşam bizim açılışımıza katılsalar, yine sizlerle bir arada bunu yaşasalar, bir başka gün de biz Arkeoloji Müzesi’ne gitsek -ki Arkeoloji Müzesi’nin gerçekten iyi bir restorasyon geçirdiğini biliyorum, emekleri geçenlere de teşekkür ediyorum. Bu anlamda bizi davet etmeseler de ben kendilerini yine gönülden tebrik ediyorum açıkçası. Ama dediğim gibi, umarım bu centilmence günlerin daha iyi yaşandığı bir ortamı hep birlikte var edeceğiz. Burada Millet İttifakı'nın da kıymetli üyeleri var. Çok yakın zamanda, ülkemizin özlediği o saygılı davranışın, ülkemizin her bir her biriminin, bir arada iş üretme kabiliyetini geliştirdiği günlerde buluşacağız."