Kılıçdaroğlu: İmamoğlu İstanbul'un sırtındaki hançeri çıkarmaya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, restorasyon çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Yerebatan Sarnıcı’nın açılışında konuştu.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı.

'Tarihi eserleri çanak, çömlek diye tanımladılar'

Kılıçdaroğlu törende şunları söyledi:

"Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin, büyükşehir belediye başkanı olmak sıradan bir olay değil. Üstelik bu kent o kadar hor kullanıldı ki… Ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetenler, kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler. İstanbul’un sırtında bir hançer var ve o hançeri çıkarmak için büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışan büyükşehir belediye başkanımız var. Dolayısıyla hepinizin huzurunda belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Böyle güzel bir eseri yeniden İstanbullulara ve dünyaya kazandırdığı için.

Beni üzen bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten kişinin, bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri ‘çanak, çömlek’ diye tanımlamış olmasıdır. Eğer siz tarihi, kadim kültürü ‘çanak çömlek’ diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir. Sekiz bin yıllık bir kentin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Kentin silueti kadar, kentin yeşilliği kadar, tarihi dokunun korunması kadar; o mirasın gelecek kuşaklara aktarılması da büyük bir önem taşıyor. Dolasıyla bu eserlerin onarılması başlı başına özen göstermemiz gereken bir alandır. Bunu da yapıyor, büyükşehir belediye başkanımız…

Sayın Başkan, belli yerlere davet edilmediğini ifade etti. Bir ülkeye değil, kadim İstanbul kentine, biz ihanet ettik diyen kişiler, o hançeri çıkaran belediye başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz, bir kadim kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz. İstanbul’u yaşatmak, sadece İstanbullular için değil, dünya için çok önemli ve çok değerlidir. İstanbul aslında kendisi bir dünya mirası kenttir. Bu kenti yaşatmak kentin bozulan dokusunu düzeltmek; elbette hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu görevi yerine getiren, getirmeye çalışan bütün engellemelere rağmen başarılara imza atan belediye başkanımızı tekrar yürekten kutluyorum." (ANKA)