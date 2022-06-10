İmamoğlu Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'yle bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy’ı ağırladı. Bodnar ve Nedilskıy, Sarıyer Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te bugün yapılan buluşmaya eşleriyle birlikte katıldı.

"Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın içinde bulunulan yüzyıla yakışmadığını" söyleyen İmamoğlu "2022 yılında, bir ülkenin bir ülkeyi işgal etmesi ve bunu meşru bir hareket olarak tariflemesi, mevzu veya konu onu ne olursa olsun, kabul edilebilir bir şey değil. Bu noktada, yapılan bu işgale karşı olduğumu ve Ukrayna halkının yanında olduğumu dile getirmek istiyorum" dedi.

Odessa’ya iletilmek üzere, ilk etapta "3 TIR insani yardım desteği"ni sınıra yolladıklarını belirten İmamoğlu, "Yine daha sonrasında da 10 TIR malzememizi de Polonya’da, Varşova’da olan mültecilerin, Ukraynalı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük tespitlerini, Varşova Belediyesi'yle çalışarak Varşova'ya bizzat kendim giderek teslim ettim ve orada Ukraynalı aileleri ziyaret ettim" ifadesini kullandı.

'En fazla medikal malzeme ihtiyacımız var'

ANKA'nın haberine göre Büyükelçi Bodnar da şunları söyledi:

"Bu çok değerli bir felsefe. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’un Ukraynalılar için de geçerli olduğunu ve paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Biz, iyi komşuyuz. Karadeniz bizi birleştiriyor. Dilde ve adetlerde küçük farklılıklarımız var. Bunlar bizi ayrıştırmaz. Biz, birbirimize çok benzeyen bir milletiz. Sizinle daha çok görüşme imkanına sahip olsaydım, belki Türkçemi daha çok geliştirebilirdim İstanbul gibi şahane bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı’yla bir araya gelmek, beni kabul etmeniz benim için büyük bir şereftir. Ve İstanbul gerçekten önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. Bu savaş, bir barışla sonuçlansın. Ve eğer bu İstanbul Antlaşması tarihe geçerse, ben şahsım çok memnun olurum. İnsani desteğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten Ukraynalıların birçok temel ihtiyaçları var. Şu anda en fazla medikal malzeme ihtiyacımız var."

Bodnar, konuşmasının ardından İmamoğlu’na, ihtiyaç duydukları insani yardım malzemesi listesini sundu. Habere göre İmamoğlu, Bodnar’ın teslim ettiği listeyle ilgili çalışmaların başlatılması için yardımcılarına talimat verdi.