İmamoğlu 'Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret' davasından beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen davadan beraat etti.

NTV'nin haberine göre; Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı, 25 Ekim 2022'de bir açılıştaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifade ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya gerek görmeden 6 Eylül günü dosya üzerinden beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açılmıştı. İddianamede, İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin, Yazıcı'yı yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil ve eylemlerde bulunduklarını, bu sırada kürsüde konuşma yapan İmamoğlu'nun, yaşanan bu duruma, kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının, aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığını, halkın saldırgan tavırlarını körüklediğini ve "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir" dediği anlatılmıştı.