İmamoğlu, Turgut Özal'ı anma törenine katıldı

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölüm yıl dönümünde Topkapı’da bulunan mezarı başında anıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, anma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İmamoğlu, törenin ardından Turgut Özal’ın Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi ve Müze Binası İnşaatı projesiyle ilgili bilgi aldı. Özal Ailesinin izinleriyle projeye başladıklarını belirten İmamoğlu, anıt mezar ile uyumlu bir müze inşa edeceklerini açıkladı.

Yarın itibariyle ilk çalışmanın başlayacağını kaydeden İmamoğlu, “Allah izin verirse temmuz sonu gibi bitirilmesini arzu ediyoruz. Buraya gelen ve ziyaret eden vatandaşlarımız, rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı ziyareti esnasında güzel bir kullanım alanı oluşması, bizi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.