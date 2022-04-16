Mansur Yavaş'ı adayları olarak gösteren Özdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Tehlikeli bir isim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tehlikeli bir siyasetçi olduğunu öne sürerek, "Diyarbakır'da ayrı, Edirne'de ayrı konuşuyor. Bu, Türk halkına yalan söylemektir" dedi.

Özdağ, "Son günlerde Atatürk'le sohbet etmek istediğini belirtti. Acaba o sohbete Türk milletini soykırımla suçlayan Cem Özdemir'i de götürmek ister miydi? Ya da kendisini hapishaneden destekleyen Selahattin Demirtaş'ı da? Sanırım Atatürk böyle bir sohbeti kabul etmezdi" diye konuştu.

İmamoğlu'nu hedef alan Özdağ, kısa süre önce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı görmek istediklerini söylemişti.