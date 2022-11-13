İmamoğlu: Tahminimce Erdoğan her gece beni rüyasında görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Ali Sunal ile birlikte bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu, festivalin açılışında Sunal’ın sunduğu “Komik Sor" programına katıldı. Burada İBB Başkanı’na kendisine en çok benzeyen vatandaşların fotoğrafları gösterildi.

İmamoğlu’na bir fotoğrafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aşı yapan bir hekim de gösterildi. İmamoğlu, söz konusu fotoğraf için “Defalarca baktım, ben miyim acaba diye? Ben yapsam öyle itinalı yapardım” dedi.

'Tahminimce her gece beni rüyasında görüyor'

Katılımcılardan birisi İBB Başkanı’na “Cumhurbaşkanı’nı hiç rüyanızda gördünüz mü?” diye sordu. İmamoğlu, Erdoğan’ı 2-3 kere rüyasında gördüğünü söyledi ve “Ama tahmin ediyorum o her gece beni rüyasında görüyor” dedi.