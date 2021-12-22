İmamoğlu: Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını biliyorum, ses kayıtlarını dinledim...

İBB iştiraki KİPTAŞ, 2017 yılında riskli yapı ilan edilen Göngören’deki ‘Doğakent Sitesi’ hak sahipleriyle anlaştığını duyurarak kentsel dönüşüm sürecini başlattı.

Yeni adıyla ‘Doğakent Evleri’nin temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu şehrin dönüşmesi lazım. Ne yazık ki güçlü ve dayanıklı olmayan yapılarımızın, hızlıca güçlü ve dayanıklı hale gelmesi şarttır. Bu anlamdaki dönüşüm mücadelemizin amacına kavuşması için, her kurumun siyaset üstü düşünüp, birbirine katkı sunması lazım, birbirine destek olması lazım. Bununla yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da uzlaşmacı olması lazım. Yani bir sitedeki dönüşüm, öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir; olamaz. Her vatandaşımızın öncelikli hesabı, öncelikli mevzusu, uzlaşmayla binasının dönüşmesini sağlamak olmalıdır" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin, sadece KİPTAŞ’a yüklenemeyeceğini, kurumların ve kişilerin topyekun mücadelesiyle çözülebileceğini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bu konuda, bütün İstanbulluları bu sürece davet ediyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Ve bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını ve şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum. Ses kayıtlarını dinledim. Ayıptır. İstanbul'da, dönüşüm yapmak arzusunda olan bir Belediye Başkanı olarak, dönüşüm yaptığımız için milletimiz bana oy versin; hiçbir talebim yok. Benim insanımın burnu kanamasın. Benim insanımın yaşamı tehdit altında olmasın. Bu iş oy meselesi değildir. Bunu zihinlerimize sokalım. Lütfen birbirimize destek ve yardımcı olalım” dedi.



