İmamoğlu: Şirazesinden çıkmış, değerlerini, kutsallarını kaybetmiş bir avuç insan...

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla İBB'nin ev sahipliğinde Yenikapı'da yapılan kutlamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı.

"Millet iradesinin üzerine düşürülmüş kara gölgeler var" diyen İmamoğlu, "Bugün, bu ülkenin huzuru ve milletin kardeşliği üzerine düşürülmüş bütün kötülüklerden hep birlikte kurtulacağız" ifadesini kullandı.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yine yaparız. Hep birlikte yapacağız. Hiç kuşku duymayın. Millet iradesinin üzerine düşürülmüş kara gölgeler olabilir. Şirazesinden çıkmış, değerlerini, kutsallarını kaybetmiş bir avuç insanın yol açtığı gölgeler olabilir. Çelişkiler yaratılıyor olabilir. Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışan bir kısım insanın hayret verici çabaları olabilir. Ama endişeniz olmasın. Az kaldı hatta çok az kaldı. Sayılı günler kaldı. Sizlerin azmiyle, inancıyla, ortak çabasıyla, Türkiye’miz gölgesiz, güneşli, aydınlık bir sabaha uyanacak az kaldı. Barış, huzur içinde, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşadığımız bir ülkede, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, dünyaya demokrasinin en güzel şekilde gösterildiği bir ülkede, her bir yurttaşımızın kendini özgür, güvende, mutlu ve geleceğe umutla bakacağı bir dönemde hep birlikte olacağız. Hep birlikte başaracağız."