İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" sözlerine yanıt verdi.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre İmamoğlu, İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun 45 bin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da 33 bin kişinin İBB işe alındığını ileri sürdüğünü hatırlattı.

İmamoğlu, "Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanı 45 bin kişi diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İBB'nin işe aldığı kişi sayısı 21 bin 179" dedi.